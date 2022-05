Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur les offres pour Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 12h45 par La rédaction

La décision est imminente ! Kylian Mbappé aurait trouvé un accord avec le Real Madrid et le PSG, et le nom de son futur club sera annoncé dans les prochains jours. Loïc Tanzi s’est confié sur la question des contrats proposés au joueur Français.

Mbappé, jouera-t-il pour le PSG ou pour le Real Madrid l’année prochaine ? C’est la grande question de ces derniers mois. Le natif de Bondy aurait déjà accepté les offres du Real et du PSG, il annoncera son choix dans les prochains jours. Difficile de connaître le résultat à l’avance, mais les offres de contrat auraient déjà fuité, on parle d’une prime à la signature de 300 M€ +100 M€ par an du côté du PSG, l’offre du Real y ressemblerait fortement.

Des offres équivalentes

Sur la plateforme Twitch , Loïc Tanzi s’est exprimé sur le choix du jeune Français. Selon lui, les offres du PSG et du Real Madrid ne sont pas si différentes financièrement. Ce qui signifierait que si le choix de Mbappé se portait sur le club de la capitale française, l’argent ne serait pas le facteur déterminant dans ce transfert. Le futur club de Mbappé serait donc celui qui proposera le meilleur projet sportif à l’attaquant Parisien. Le monde du football va retenir son souffle jusqu’au dénouement de ce dossier.