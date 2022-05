Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a lâché une bombe sur Mbappé en privé !

Publié le 21 mai 2022 à 11h15 par Dan Marciano

En privé, les responsables du Qatar auraient annoncé la prolongation de Kylian Mbappé. Le joueur va dévoiler son choix dans les prochaines heures.

Le PSG et le Real Madrid n'attendent plus qu'une seule chose, l'annonce de Kylian Mbappé. Comme l'a indiqué sa mère ce vendredi, le joueur dispose d'un accord avec les deux équipes et va devoir, à présent, faire un choix. Alors qu'il se dirigeait vers un départ libre au Real Madrid, l'international français aurait changé d'avis. Selon plusieurs sources, Mbappé pourrait prendre la décision de prolonger son contrat avec le PSG et de repousser la proposition de l'équipe merengue.

L'émir du Qatar aurait annoncé la prolongation de Mbappé

Selon les informations de La Cuatro, les responsables du PSG, basés à Doha, ne cacheraient pas leur optimisme. Nasser Al-Khelaïfi, mais aussi l'émir du Qatar auraient annoncé à leur cercle proche la prolongation de Kylian Mbappé. Info ou intox ? Peu d'informations filtrent sur ce dossier, mais il est vrai que le PSG gagnait dernièrement, des points auprès de Kylian Mbappé comme l'avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité.