Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une nouvelle annonce pour Mbappé !

Publié le 21 mai 2022 à 8h45 par Arthur Montagne

Directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño a été interrogé sur le cas Mbappé dont la réponse concernant son avenir est imminente. Mais le dirigeant espagnol se montre assez évasif.

Le feuilleton Mbappé touche à sa fin. C'est en effet ce week-end que l'attaquant du PSG doit révéler sa décision concernent son avenir. Et pour cause, il semble avoir fait choix et doit désormais le divulguer. « Nous avons un accord avec le Real Madrid et un autre accord avec le Paris Saint-Germain, et les négociations sont déjà terminées », expliquait d'ailleurs à ce sujet Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, au média égyptien KoraPlus . Par conséquent, l'international français révèlera s'il prolonge au PSG ou s'il signe au Real Madrid. L'attente ne sera plus très longue, mais du côté du Real Madrid, on reste prudent, à l'image d'Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club merengue .

Butragueño est très prudent sur le cas Mbappé

« Vous nous connaissez. Nous ne voulons pas parler des joueurs qui ne sont pas les nôtres. Nous avons beaucoup de respect pour lui et pour son club. Maintenant, nous devons nous attendre à une finale de la Ligue des champions, dont nous savons tous ce qu'elle signifie. C'est la cinquième finale en huit ans pour ce groupe de joueurs, ce qui est une réussite extraordinaire », assure le dirigeant madrilène au micro de Movistar+ .