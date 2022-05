Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Florentino Pérez pourrait perdre très gros !

Foot - Mercato - Real Madrid

Au Real Madrid, il y a quelques semaines encore, Florentino Pérez rêvait d’associer Kylian Mbappé à Erling Braut Haaland. Aujourd’hui, le président madrilène pourrait se retrouver avec aucun des deux.

Pour ce mercato estival, le Real Madrid voyait les choses en grand. Alors que l’arrivée d’Antonio Rüdiger, en fin de contrat à Chelsea, serait d’ores et déjà actée, Florentino Pérez avait un grand rêve pour assurer un long règne aux Merengue : associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. A 23 et 21 ans, la star du PSG et celle du Borussia Dortmund sont annoncées comme les futurs meilleurs joueurs du monde. De quoi donc susciter l’intérêt du Real Madrid. Toutefois, ce rêve pourrait finalement ne jamais devenir réalité.

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé depuis plusieurs années maintenant. Voulant absolument le joueur du PSG, la Casa Blanca a d’ailleurs quelque peu délaissé le dossier Haaland et Manchester City en a profité pour recruter le Norvégien. Ayant vu Erling Braut Haaland lui filer sous le nez, le Real Madrid pourrait maintenant voir Mbappé lui échapper une nouvelle fois. En effet, alors que l’arrivée du Français semblait une évidence il y a quelques jours encore, voilà que la tendance serait désormais à une prolongation avec le PSG. Au grand dam du Real Madrid.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.