Cristiano Ronaldo : Sa bagarre avec une star révélée !

Aujourd’hui à la retraite, Marcelo a évolué durant 16 saisons au Real Madrid. Lors de celles-ci, le Brésilien était notamment le coéquipier de Cristiano Ronaldo, dont il est devenu très proche sur et en dehors du terrain. Une relation à propos de laquelle s’est d’ailleurs confié Marcelo, révélant notamment une bagarre à l’origine de celle-ci.

En 2006, Marcelo est arrivé au Real Madrid en provenance du Brésil. Au sein de la Casa Blanca, le latéral gauche aujourd’hui à la retraite a écrit l’histoire, aux côtés notamment de Cristiano Ronaldo. Les deux joueurs étaient notamment très proches, ayant noué une belle relation. Marcelo en a dit plus à propos de celle-ci, faisant notamment part d’une anecdote à propos de sa première rencontre avec Cristiano Ronaldo.

« Ma relation avec Cristiano a commencé par une bagarre »

C’est sur TVE que Marcelo a évoqué sa relation avec Cristiano Ronaldo et comment elle avait débuté… avec une bagarre à l’occasion d’un match entre le Brésil et le Portugal. « Ma relation avec Cristiano a commencé par une bagarre. Il était très rapide. Il est passé, m'a donné un coup de coude, je lui ai donné un coup de pied et il m'a attrapé par le cou. J'ai aussi essayé de le faire mais il était trop grand », a confié le Brésilien.

Tout est bien qui finit bien…

Mais ça s’est ensuite réglé entre Marcelo et Cristiano Ronaldo, qui ont évolué de longues années ensemble au Real Madrid. Ainsi, désormais, les deux stars ont « une bonne relation ».