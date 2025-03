Danse avec les Stars - Adil Rami : Le pari qui va lui coûter cher…

Thomas Bourseau

Adil Rami est, avec Frank Leboeuf, l’unique représentant du monde du football pour cette édition 2025 de Danse avec les stars. L’émission de TF1 pourrait permettre à l’ex-international français champion du monde de rafler une nouvelle distinction. Mais à en croire Sophie Davant, tout juste éliminée le 28 février dernier, c’est Julie Zenatti qui devrait mettre la main sur le Graal.

La soirée de vendredi dernier ne s’est pas déroulée comme Sophie Davant le souhaitait. Et pour cause, la présentatrice du Téléthon et d’Affaire conclue a été éliminée, avec son partenaire de danse Nicolas Archambault de cette édition de Danse avec les Stars. Une saison particulièrement relevée selon elle au cours de laquelle Nelson Monfort a lui aussi pris la porte un peu plus tôt. La concurrence est au rendez-vous et notamment à cause des ex-sportifs comme Adil Rami.

«J’ai été aussi époustouflée par les deux dernières performances d’Adil Rami»

Pour 20 Minutes, quelques jours après avoir fait ses adieux à la compétition, Sophie Davant a ressorti trois candidats qui l’ont bluffé ces derniers temps y compris le champion du monde 2018 Adil Rami. « J’ai été époustouflée par Jungeli, par sa maturité et il a l’air de prendre du plaisir à chaque danse. Lénie, je trouve que c’est une danseuse professionnelle. J’ai été aussi époustouflée par les deux dernières performances d’Adil Rami. Il y a un niveau incroyable cette année ». De quoi lui permettre d’aller au bout et de remporter cette édition de Danse avec les stars ?

«Julie Zenatti danse très bien. Je mise sur elle, elle va nous étonner, j’en suis sûre»

Pas vraiment. Si l’on se fie au ressenti de Sophie Davant, Adil Rami devrait être éliminée en prime time sur TF1 puisque l’ancien défenseur du LOSC et de l’OM ne fait pas partie de ses favoris au Graal. « Je vois bien Lénie aller en finale. Jungeli ira loin aussi. Mais je pense à Julie Zenatti, qui s’est révélée, qui danse très bien. Je mise sur elle, elle va nous étonner, j’en suis sûre ». Les jeux sont faits pour Davant avec Julie Zenatti et rien ne va plus pour Rami…