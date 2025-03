Pierre Ménès : C’est la fin, grosse annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Figure médiatique du football français depuis plusieurs décennies maintenant, Pierre Ménès annonce son départ à la retraite prévu pour le mois de juin prochain. Mais l'ancien journaliste de L'EQUIPE et de Canal + précise néanmoins qu'il poursuivra encore un peu son activité avec les vidéos sur sa chaine Youtube.

Passé notamment par L'EQUIPE, M6 ou encore Canal + durant sa carrière de journaliste sportif, Pierre Ménès a été l'une des grandes figures du paysage audiovisuel du football français. Il s'était finalement retrouvé dans la tourmente en 2021 avec des accusations d'agressions sexuelles, ce qui avait donc précipité son départ de la chaine cryptée. Depuis, Ménès propose uniquement un contenu de débrief des matchs via sa chaine Youtube, Pierrot le Foot. Mais la fin est proche...

« Je vais prendre ma retraite »

Dans une vidéo diffusée lundi, Pierre Ménès annonce qu'il prendra sa retraite dans quelques mois. Mais pas question pour autant de tirer un trait tout de suite sur son activité Youtube : « Ma retraite, je la prends dans trois mois. J’aurai 62 ans en juin, et je vais prendre ma retraite à ce moment-là. Mais je vais continuer ma chaîne YouTube. J’espère que d’ici le mois de juin ou juillet, je serai dans ma nouvelle maison donc il y aura, j’espère, un décor plus sympa autour de moi. Je pense aussi que je pourrai faire mes vidéos en extérieur pendant l’été, je ne dis pas que je les ferai de ma piscine car il ne faut pas provoquer les gens », explique l'ancien consultant du CFC.

« J’arrêterai le jour où j’en aurai marre »

« Vous me voyez plus jeune que je ne suis, j’aurai 62 ans le 29 juin, dans quatre mois, et à ce moment-là je continuerai pour l’instant ma chaîne YouTube que j’arrêterai le jour où j’en aurai marre de me taper 7 matchs de championnat par journée, ou de me faire agresser sur les réseaux, mais pour l’instant non ! On continue », précise Pierre Ménès. Voilà qui est clair.