La guerre en coulisse, le PSG intervient !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, la guerre fait rage entre les présidents de Ligue 1. C’est notamment le cas entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor. Le président de l’OL reproche à son homologue du PSG un conflit d’intérêts vu qu’il est également le président de beIN SPORTS. Toutefois, selon le directeur général parisien, Nasser Al-Khelaïfi ne se bat que pour l’intérêt général du championnat de France.

Le championnat français va mal en ce moment. L’accord passé avec DAZN l’été dernier semble très fragile et cela pourrait faire beaucoup de mal à la Ligue 1. Mais plutôt que d’être unis, les présidents des clubs de l’élite se font la guerre. Certains émettent notamment des critiques envers Nasser Al-Khelaïfi, le boss du PSG.

« Cela restait entre nous »

Lors d’une interview au Figaro, Victoriano Melero, le directeur général du PSG, a évoqué cette guerre, notamment dirigée vers le club de la capitale. Selon lui, cela ressemble trait pour trait à ce qui se passait dans les années 2000 avec l’OL de Jean-Michel Aulas, mais cela restait alors entre présidents. « Ce que l’on vit aujourd’hui, les prises de parole d’une minorité de clubs contre le PSG, l’hégémonie du PSG et la position de notre président, ça me rappelle ce qui se passait au début des années 2000 avec Jean-Michel Aulas. On brocardait aussi son hégémonie. La grande différence, c’est que cela restait entre nous. »

« Les réunions étaient au moins aussi houleuses »

Lors d’une réunion qui avait eu lieu le 14 juillet dernier, le ton était monté notamment entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi. Selon Victoriano Melero, cela arrivait déjà à l’époque. De plus, d’après lui, le président du PSG se bat pour défendre l’intérêt général. « Les réunions étaient au moins aussi houleuses, avec les clubs de l’élite emmenés par Jean-Michel Aulas face aux clubs moyens et petits. C’est déjà une différence, car, quand Nasser Al-Khelaïfi prend la parole, il défend les intérêts du PSG, mais dans une vision de l’intérêt général. »