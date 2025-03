Ramadan : Une polémique raciste est annoncée sur TPMP

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour coller au principe de neutralité dans le sport, mais aussi de laïcité, la Fédération française de football a refusé d'accorder une pause aux joueurs musulmans afin de leur permettre de casser le jeûne du ramadan. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Gilles Verdez a dénoncé une mesure contre les footballeurs pratiquants.

A chaque période de ramadan, la FFF doit jouer les équilibristes. Entre liberté de culte et respect de la laïcité, l’instance doit trouver le juste milieu. Et contrairement à certains pays d’Europe, Philippe Diallo a décidé de ne pas accorder de pause aux joueurs musulmans durant les matches. « On considère qu’il y a un principe de neutralité dans le sport. Si tu commences à admettre l’aspect religieux dans le sport, tu vas avoir de dérogation en dérogation » a confié l’avocat Philippe Di Vizio sur le plateau de Touche pas à mon poste ce lundi.

« Une mesure contre les musulmans »

Pour Gilles Verdez, la FFF ne s’honore pas en prenant une telle décision, jugée discriminatoire. « La FFF est l’une des seules Fédérations en Europe qui n’accorde pas de pause pour les musulmans. C’est absurde, ça n’a pas de sens. On pourrait les laisser boire ou manger pendant 30 secondes. Ça se fait en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas. C’est formidable, ça ne gêne pas. C’est encore une fois une mesure contre les musulmans. J’en ai ras-le-bol. Ça peut être un moment de convivialité » a confié le chroniqueur sur le plateau.

Un conflit éclate sur le plateau

De son côté, Jean-Michel Maire estime que cette liberté existe déjà dans les faits. « Je n’ai pas l’impression que les joueurs ont interdiction de boire s’ils ont soif. Tu peux aller au bord du terrain et prendre deux gorgées d’eau. On ne pas arrêter tout le match. J’ai l’impression qu’ils pouvaient déjà le faire, il y a pas besoin d’instituer quelque chose » a-t-il lâché.