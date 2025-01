Succession de Deschamps : La FFF n'a plus le choix ?

Thomas Bourseau

Quatorze ans. Voici le temps que Didier Deschamps aura passé sur le banc de touche de l'équipe de France en redorant au passage l'image des Bleus auprès de l'opinion publique avec une finale de l'Euro à la maison en 2016 et un sacre au Mondial 2018 notamment. Deschamps tirera sa révérence comme il l'a lui-même annoncé après la Coupe du monde 2026. Et Zinedine Zidane doit lui succéder d'après Thierry Henry et Bruno Genesio.

Didier Deschamps l'a annoncé au cours de la semaine dernière : il ne signera pas de nouvelle prolongation de contrat avec la Fédération française de football comme ce fut le cas en janvier 2023. Ce qui signifie que lorsque le rideau tombera sur la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, Deschamps cédera sa place de sélectionneur qu'il avait fait sienne en 2012 après l'Euro et qu'il n'avait jamais lâché depuis.

«Il y a quelqu’un qui est taillé sur mesure pour lui succéder»

Qui pour le remplacer ? Trois noms reviennent avec plus ou moins d'insistance. Bruno Genesio, Thierry Henry et surtout Zinedine Zidane, le double buteur pendant la finale de la Coupe du monde 1998 contre le Brésil (3-0). Pour Genesio, en poste au LOSC, le rôle de sélectionneur doit revenir à Zidane quand bien même il n'a récemment pas caché le désirer tout autant comme affirmé en conférence de presse la semaine dernière.

« Oui, c’est un rêve. Je pense que tout entraîneur rêve de devenir sélectionneur de son pays, mais j’ai plutôt l’habitude d’être lucide sur les situations et on sait très bien qu’en 2026, lorsque Didier arrêtera j’espère avec un nouveau titre, il y a quelqu’un qui est taillé sur mesure pour lui succéder. Et c’est même ce que je souhaite puisque ce serait parfait ».

«Zidane ? Ce serait mérité, tout simplement»

Et qu'en pense Thierry Henry ? Médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le champion du monde 98 et meilleur buteur de l'équipe de France jusqu'à ce qu'Olivier Giroud le dépasse pendant la Coupe du monde 2022 estime que Zinedine Zidane, de par son pedigree sur le banc de touche du Real Madrid entre 2016 et 2021 mérite de s'occuper des Bleus, tout simplement.

« Ça a été depuis longtemps ce que tout le monde pensait et demandait. Ce serait mérité, tout simplement. Je ne pense à rien du tout. Est-ce que je suis candidat ? Je ne vais pas vous répondre. Il y a toujours un coach en place, c'est Didier Deschamps. Je lui souhaite bonne chance pour la prochaine compétition. Après, il faut demander au président ». a confié Henry sur les ondes de RMC pendant l'émission de Rothen s'enflamme mardi soir.