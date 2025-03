Luis Enrique : Le PSG lui offre un transfert de rêve ?

Thomas Bourseau

Depuis sa signature le 5 juillet 2023, Luis Enrique témoigne d’un investissement sans faille de la direction du PSG afin de lui bâtir un effectif répondant au mieux à sa philosophie de jeu. La preuve avec le recrutement du polyvalent Khvicha Kvaratskhelia qui, de par sa polyvalence, enchante déjà le technicien espagnol qui a récemment prolongé son contrat jusqu’à l’été 2027.

Contrairement à son rival historique qui a bouclé pas moins de quatre recrues, le PSG s’est montré bien plus discret que l’OM sur le marché des transferts cet hiver. Hormis la venue de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli pour 70M€, bonus compris, les dirigeants parisiens n’ont pas injecté de sang neuf au sein de l’équipe de Luis Enrique. Seuls des départs temporaires et définitifs, plus précisément Cher Ndour et Xavi Simons, sont à signaler.

Mbappé file en boîte de nuit : L’improbable décision de Deschamps

➡️ https://t.co/S2h0vtcEhu pic.twitter.com/wM7wHZuO37 — le10sport (@le10sport) March 4, 2025

«Kvara peut jouer sur l'aile gauche, en numéro 9, il peut faire la différence»

Ayant tout juste soufflé son 24ème anniversaire à la mi-février, Khvicha Kvaratskhelia se trouve encore dans une phase d’adaptation au sein de la philosophie de jeu de Luis Enrique, mais s’est montré décisif avec 2 buts et 3 passes décisives depuis ses débuts fin janvier. Sa polyvalence, un critère plus qu’important aux yeux de Luis Enrique en témoignent son utilisation d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué notamment, est un point sur lequel l’entraîneur espagnol compte bien s’appuyer. « Kvara peut jouer sur l'aile gauche, en numéro 9, il peut faire la différence en un contre un mais il peut aussi jouer sur le côté droit. ».

Luis Enrique aux anges avec son attaque sur mesure au PSG

« Ce qui définit nos attaquants c'est qu'ils peuvent jouer à tous les postes ». a conclu Luis Enrique à l’occasion de son passage en conférence de presse ce mardi. Dans des propos relayés par RMC Sport à la veille du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool au Parc des princes, le coach espagnol a donc dit tout le bien qu’il pensait du profil de Kvaratskhelia. Il n’y a plus qu’à voir sa progression à présent.