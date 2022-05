Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez sait comment oublier Haaland !

Publié le 19 mai 2022 à 23h30 par La rédaction

Après avoir loupé Erling Braut Haaland, le Real Madrid espère toujours recruter un attaquant en plus de Kylian Mbappé. Et Florentino Pérez pourrait avoir trouvé la solution pour répondre à ce besoin.

Le Real Madrid prépare un mercato estival de très grande qualité. Alors que l’arrivée libre d’Antonio Rüdiger semble déjà avoir été bouclée, Florentino Pérez pourrait également obtenir le renfort de Kylian Mbappé, mais ne compte pas s’arrêter là. En effet, si les Merengue comptent déjà Karim Benzema, Vinicius, Rodrygo et Marco Asensio dans leur secteur offensif, le recrutement d'un buteur serait tout de même recherché. La recrue ne sera finalement pas Erling Braut Haaland, parti à Manchester City, mais Florentino Pérez aurait d'autres idées.

Le Real Madrid suit Benjamin Sesko