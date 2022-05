Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid vend la mèche pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 18 mai 2022 à 19h15 par Dan Marciano

Très proche de certains dirigeants du Real Madrid, Frédéric Hermel pense que Kylian Mbappé évoluera sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

Le PSG tenterait un incroyable come-back dans le dossier Kylian Mbappé. Le club parisien aurait enchaîné les réunions ces dernières heures pour essayer de convaincre le joueur. Selon la presse espagnole, l'émir du Qatar, en personne, aurait contacté Mbappé pour lui demande de rester. Mais malgré ces pressions, le Real Madrid se montre optimiste, se référant à l'accord donné par le joueur il y a plusieurs mois comme l'avait annoncé le 10Sport.com en exclusivité.

« Vu comment réagissent mes contacts à Madrid... »