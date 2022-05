Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marco Verratti se lâche sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 18 mai 2022 à 16h45 par Thomas Bourseau

Coéquipier de Kylian Mbappé au PSG, Marco Verratti s’est confié sur l’interminable feuilleton Mbappé lors d’une session de questions réponses avec les internautes du Parisien. L’occasion pour le milieu de terrain du PSG de lâcher ses vérités sur cette opération XXL alors qu’une arrivée libre de contrat au Real Madrid prend de l’ampleur les jours passant.

En marge du mercato estival qui approche, le projet QSI pourrait prendre un énorme tournant. En effet, en raison de la situation contractuelle dans laquelle se trouve Kylian Mbappé au PSG, un départ libre de tout contrat pour le Real Madrid est une hypothèse plus que probable à ce jour à en croire ESPN qui a affirmé par le biais de son journaliste Julien Laurens mardi que l’arrivée de Mbappé au Real Madrid était presque une certitude à ce jour et ce, bien que le10sport.com vous révélait en mars dernier que le clan Kylian Mbappé prenait de plus en plus en considération une prolongation de contrat de courte durée au PSG. Coéquipier de Mbappé au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a vidé son sac sur l’avenir du champion du monde tricolore.

«Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian est à Madrid…»