Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé affiche une position claire en interne !

Publié le 18 mai 2022 à 15h15 par Bernard Colas

Au cœur des rumeurs pour son avenir, Kylian Mbappé a participé à la tournée express du PSG au Qatar dans un contexte particulier. Pour autant, cela n’a visiblement pas perturbé l’international français.

La réponse va bientôt tomber ! Libre à partir du 1er juillet, Kylian Mbappé a annoncé qu’il révélerait prochainement au grand public sa décision pour la suite de sa carrière. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », a indiqué la star du PSG. Le dénouement du feuilleton Mbappé va donc tomber avant le 28 mai, date du prochain rassemblement de l'équipe de France. En attendant, les rumeurs continuent d’aller bon train, alors que son arrivée au Real Madrid ne fait aucun doute à en croire la presse espagnole. Une situation qui pourrait logiquement perturber Kylian Mbappé, mais le principal intéressé afficherait une attitude exemplaire en interne.

Mbappé n’est pas perturbé par sa situation