Foot - Mercato - PSG

Mercato : Mbappé, PSG... Comment ce proche de Macron a enflammé Twitter !

Publié le 18 mai 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Mardi soir, alors que le feuilleton Mbappé bat son plein, Karl Olive, maire de Poissy a publié un tweet qui a mis en alerte le réseau social. Et pour cause, ce dernier assure que l'attaquant du PSG allait prolonger son contrat. Face à l'ampleur prise par le message, Karl Olive a supprimé son tweet, mais le mystère reste entier.

On ne rigole pas avec l'avenir de Kylian Mbappé. Karl Olive l'a appris à ses dépends. En effet, mardi soir le maire de Poissy a lâché une énorme bombe concernant le futur de l'attaquant du PSG. « L'immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle », a-t-il écrit sur le réseau social. Un message qui n'a pas tardé à enflammer Twitter et à lancer une vague d'optimisme chez les fans parisiens qui attendent avec impatience le dénouement de ce feuilleton qui semble désormais imminent. En effet, Kylian Mbappé, dont le choix est « quasiment fait » selon ses termes, assurait qu'il donnerait prochainement sa réponse : « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France . » Une annonce tombera donc avant le 28 mai, date du prochain rassemblement de l'équipe de France, mais ces dernières heures, la tendance était clairement à un départ vers le Real Madrid. C'est la raison pour laquelle le tweet de Karl Olive a fait parler. D'autant plus que la réponse de Bilel Ghazi, ancien journaliste désormais dans l’entourage proche de Kylian Mbappé, a été liké par Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. « Bien joué d’un point de vue politique... Vous jetez une pièce en l’air et vous avez une chance sur deux de pouvoir dire : "j’avais raison" », écrivait Bilel Ghazi.

Les proches de Karl Olive démentent une info, mais...

Par conséquent, face à l'ampleur de la situation, le maire de Poissy a décidé de supprimer son tweet. « Devant l’avalanche de commentaires tous azimuts, parfois irrespectueux et insultants, j’ai décidé de supprimer mon tweet. On devrait pourtant avoir la même passion et le même soutien pour le football en général et notre club en particulier ! Bonne nuit à tous », expliquait-il. Contacté par Le Parisien , l'entourage du maire de Poissy a démenti qu'il s'agissait d'une information. En grand fan du PSG, Karl Olive affichait simplement un souhait et son entourage précise qu’il ne « se faisait pas le porte parole » du PSG sur ce dossier pour lequel il n'a pas d'échange avec la direction parisienne. Néanmoins, cela risque d'être difficilement suffisant pour calmer les supporters du PSG. Et pour cause, Karl Olive est un homme de réseaux qui connaît très bien les dirigeants du PSG. Maire de Poissy, ville qui accueillera le prochain centre d'entraînement du club de la capitale, il est également proche du Président Macron, au point d'être pressenti pour entrer dans le nouveau Gouvernement. Il était également présent aux Trophées UNFP et portait même récemment le maillot du Variétés club de France lors d’un match à Troyes (Aube) aux côtés de Wilfrid Mbappé, le père et conseiller de l'attaquant du PSG. Ancien journaliste et patron des sports de Canal+ , Karl Olive a de nombreuses connexions en politique et dans le sport, notamment au PSG et auprès du clan Mbappé. C'est donc pour cela qu'il est difficile d'imaginer que le maire de Poissy n'a absolument aucune info sur le dossier Mbappé. Quoi qu'il en soit, son tweet n'a pas fini de faire parler...