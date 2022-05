Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Macron met le feu au feuilleton Mbappé !

Publié le 18 mai 2022 à 8h45 par Arthur Montagne

Maire de Poissy, ville qui accueillera le futur centre d'entraînement du PSG, Karl Olive a lâché une énorme bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé, assurant que l'attaquant français resterait à Paris la saison prochaine.

Le dénouement du feuilleton Mbappé est proche. Dimanche soir, l'attaquant du PSG, dont le contrat s'achève le 30 juin, assurait effectivement que son choix était « quasiment » fait et qu'il le rendrait public très prochainement. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », assurait Kylian Mbappé. Autrement dit, avant le 28 mai, date du prochain rassemblement de l'équipe de France, les fans de football sauront enfin si le Champion du monde 2018 choisit de prolonger au PSG ou de signer au Real Madrid. Depuis le début de la semaine, l'Espagne est persuadée que ce sera la seconde option, mais le club parisien n'a pas renoncé à l'idée de le conserver. Au point qu'une réunion serait prévue entre les dirigeants qataris et l'entourage du joueur.

Karl Olive annonce que Kylian Mbappé va rester au PSG

C'est dans ce contexte très chaud que Karl Olive a dynamité ce feuilleton. Mardi soir, sur son compte Twitter , le maire de Poissy a assuré que « l'immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine ». Un tweet qu'il a supprimé rapidement « devant l’avalanche de commentaires tous azimuts, parfois irrespectueux et insultants », justifiait-il dans la foulée, ne remettant donc pas en cause son information qui a mis le feu au réseau social. Il faut dire que Karl Olive, ancien journaliste sportif et soutien d'Emmanuel Macron, est le maire de la ville qui accueillera le prochain centre d'entraînement du PSG, à savoir Poissy. Il collabore donc régulièrement avec les dirigeants du club de la capitale, c'est la raison pour laquelle son tweet n'est clairement pas passé inaperçu.

🗨 "On peut imaginer que derrière, il a eu accès à certaines informations"🚨 Karl Olive assure que Mbappé restera au PSG l'an prochain, ce qui étonne nos invités 🤔 pic.twitter.com/sqIqHOXU56 — Late Football Club (@LateFootClub) May 17, 2022