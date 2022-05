Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès se livre sur la piste Robert Lewandowski !

Publié le 18 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Tandis que le nom de Robert Lewandowski est évoqué pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, Pierre Ménès a donné son avis sur la piste menant à l’actuel buteur du Bayern Munich.

Si rien n’est encore officiel, Kylian Mbappé semble de plus en plus se diriger vers un départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid. Cela serait alors un énorme coup dur pour le club de la capitale, qui devra se pencher sur la succession du Français. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Robert Lewandowski est l’une des pistes du PSG. Bien que le buteur du Bayern Munich soit de plus en plus annoncé vers le FC Barcelone, une arrivée au Parc des Princes resterait encore d’actualité.

« Lewandowski c’est alléchant, même si… »