Mercato - Barcelone : Tuchel met le feu pour le transfert de Lewandowski !

Publié le 17 mai 2022 à 10h30 par Thomas Bourseau

Alors que le FC Barcelone bougerait petit à petit ses pions pour boucler le transfert de Robert Lewandowski, le Chelsea de Thomas Tuchel pourrait bien compromettre les plans du Barça avec l’attaquant du Bayern Munich à en croire la tournure des évènements en coulisse…

Le mercato estival de 2022 pourrait bien être le moment choisi par Robert Lewandowski pour mettre un terme à son aventure allemande longue de 12 ans. Passé par le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, l’avant-centre du club bavarois ne compterait plus honorer son contrat courant jusqu’en juin 2023 et aimerait déposer ses valises en Catalogne où le FC Barcelone ferait le forcing en coulisse pour l’attirer. La presse espagnole évoque même un accord sur les termes de son potentiel futur contrat au FC Barcelone. Néanmoins, le Chelsea de Thomas Tuchel pourrait mettre des bâtons dans les roues de l’institution blaugrana.

Tuchel prêt à revenir à la charge pour Lewandowski !