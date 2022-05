Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Bayern Munich en plein doute pour Robert Lewandowski ?

Publié le 17 mai 2022 à 12h30 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone aurait des vues sur Robert Lewandowski en marge du prochain mercato estival. Cependant, le Bayern Munich serait particulièrement réticent à l’idée de vendre son attaquant au Barça et ce, pour une raison précisé de nature financière.

Après avoir recruté Adama Traoré sous la forme d’un prêt qui pourrait cependant ne pas déboucher sur un transfert définitif cet été, et avoir bouclé les transferts de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, Joan Laporta aurait des envies de grandeur pour le mercato estival. En effet, le président du FC Barcelone révélait ces dernières semaines vouloir boucler quatre ou cinq recrues à l’intersaison. Et il semble que le transfert de Robert Lewandowski soit jugé comme étant prioritaire par le comité de direction blaugrana présidé par Laporta. Bien que les dirigeants du FC Barcelone et du Bayern Munich refusent de laisser penser qu’un transfert est bien en préparation en coulisse, en attestent les récentes déclarations du président Herbert Hainer : « Je l'ai dit et répété ces derniers jours : Robert Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023 et il le remplira » , il semblerait bien qu’une telle opération soit d’actualité en coulisse.

Accord verbal avec le Barça, le Real Madrid hors course…

D’ailleurs, à en croire les informations de The Guardian , Robert Lewandowski pourrait d’ores et déjà avoir vendu la mèche ces derniers jours. En effet, emballé par l’idée d’évoluer en Liga, le Polonais aurait déjà donné son accord verbal au FC Barcelone pour y signer un contrat de trois ans si un terrain d’entente était trouvé entre le Barça et le Bayern Munich sur l’indemnité du transfert. Cependant, si jamais un accord ne venait pas à se dessiner entre les deux clubs, les chances de Lewandowski de jouer dans l’élite du football espagnol seraient plus que très minces. En effet, le Real Madrid ne serait plus sur les rangs pour l’attaquant du club bavarois en raison des performances de Karim Benzema et des plans madrilènes pour la venue de Kylian Mbappé.

Le Bayern se poserait des questions pour un transfert au Barça…