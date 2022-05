Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel reçoit une première réponse pour Lewandowski !

Publié le 17 mai 2022 à 12h00 par Thomas Bourseau

Bien que le Chelsea de Thomas Tuchel semble être prêt à tenter un coup pour le recrutement de Robert Lewandowski, le FC Barcelone n’aurait pas vraiment à s’en faire pour le moment. Explications.

Le FC Barcelone pourrait se laisser tenter par Robert Lewandowski à l’intersaison, le président Joan Laporta souhaitant injecter du sang neuf dans l’effectif entraîné par Xavi Hernandez et en offrant un nouvel attaquant de classe mondiale à Xavi. Un accord verbal pour un contrat de trois ans aurait même été passé entre le clan Lewandowski et le comité de direction du FC Barcelone. D’après les informations de The Guardian , Thomas Tuchel serait prêt à tenter un coup en l’attirant à Chelsea cet été après sa tentative manquée l’été dernier.

Lewandowski pas vraiment emballé par la Premier League ?