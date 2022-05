Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid programme aussi sa grande annonce !

Publié le 17 mai 2022 à 11h45 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé a d'ores-et-déjà révélé que son annonce était imminente, le Real Madrid, toujours très confiant quant à sa signature, ne prévoit en revanche aucune communication avant le 1er juillet.

Présent à la cérémonie des Trophées UNFP, durant laquelle il a été élu meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé en a profité pour en dire plus sur son avenir, en dévoilant notamment l'imminence de son choix. « J'annoncerai officiellement ma décision sur mon avenir avant de rejoindre l'équipe de France », assurait l'attaquant du PSG. Par conséquent, avant le 28 mai, date du rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé lèvera le voile sur son avenir. « C’est presque fait », révélait même Kylian Mbappé à propos de son choix.

Le Real veut officialiser Mbappé le 1er juillet