Mercato - PSG : Le dénouement du feuilleton Mbappé enfin révélé ?

Publié le 17 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG ne lâcherait pas l’affaire pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, l’attaquant parisien aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid sur les termes de son futur bail.

À l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP qui s’est déroulée dimanche soir et qui a vu Gianluigi Donnarumma être sacré meilleur gardien de la saison de Ligue 1 et Kylian Mbappé être élu meilleur joueur, le champion du monde tricolore a fait savoir qu’il pourrait déjà avoir presque fait son choix concernant son avenir alors que son contrat au PSG arrivera à expiration en juin prochain. « Où je jouerai la saison ? Comme j’ai dit j’ai fait un discours pour remercier tout le monde. J’ai fait une erreur il y a 3 saison en m’accaparant la cérémonie. Ce n’est pas le moment adéquat. Je vais rester dans l’esprit de remercier tout le monde. Ça a été une belle saison. On saura quand ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment ».

Un accord trouvé par Mbappé sur son futur contrat avec le Real Madrid ?