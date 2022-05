Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Ligue 1 interpelle Mbappé pour son avenir !

Publié le 17 mai 2022 à 4h15 par Arthur Montagne

Alors que Kylian Mbappé a laissé planer le doute au sujet de son avenir, Christophe Galtier prend clairement position concernant le choix de l'attaquant du PSG.

Présent à la cérémonie des Trophées UNFP dimanche soir, Kylian Mbappé a révélé qu'il avait quasiment pris sa décision : « On saura quand pour mon avenir ? Très rapidement. C’est presque fait. Mon choix est-il fait ? Quasiment . » L'attaquant du PSG, dont le contrat s'achève le 30 juin, a également assuré qu'il donnerait une réponse définitive concernant son choix avant le prochain rassemblement de l'équipe de France, le 28 mai. Par conséquent, le dénouement est proche. Et Christophe Galtier affiche clairement une préférence.

Galtier espère que Mbappé restera au PSG