Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli va faire ses adieux à Marseille !

Publié le 17 mai 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

En fin de contrat le 30 juin, Boubacar Kamara devrait bel et bien quitter l'OM à l'issue de son bail et ainsi disputer son dernier match samedi contre Strasbourg.

Formé à l'OM, Boubacar Kamara est l'un des rares exemples de jeunes marseillais ayant réussi à tirer leur épingle du jeu avec le club phocéen. Formé au poste de défenseur central, il s'est finalement imposé au poste de milieu de terrain avec l'OM. Mais son contrat s'achève le 30 juin et comme de plusieurs joueurs formés à Marseille avant lui, Boubacar Kamara devrait bien quitter la Canebière cet été.

Kamara va bien disputer son dernier match avec l'OM