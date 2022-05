Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG est prévenu pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 16 mai 2022 à 18h15 par La rédaction

À la recherche d’un potentiel remplaçant de Kylian Mbappé, le PSG penserait à Sasa Kalajdzic, jeune attaquant évoluant au VFB Stuttgart. Le directeur sportif du club allemand, Sven Mislintat s’est confié sur la situation de son joueur.

Avec un contrat expirant cet été et annoncé avec insistance du coté de Madrid, l’avenir de Kylian Mbappé au PSG reste incertain. Pour assurer ses arrières, le club de la capitale scruterait notamment selon les dernières informations en provenance d'Allemagne le jeune attaquant du VFB Stuttgart, Sasa Kalajdzic. L’Autrichien, auteur de 6 buts et 1 passe décisive cette saison, a notamment marqué un but décisif face à Cologne, samedi dernier, permettant à son équipe de se maintenir en Bundesliga.

« Nous parlons aussi avec lui d'une prolongation »