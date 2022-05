Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie est libre pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé !

Publié le 15 mai 2022 à 18h15 par Thibault Morlain

Alors que la fin du feuilleton Kylian Mbappé approche, plus rien ne retiendrait visiblement le joueur du PSG de rejoindre le Real Madrid. Chez les Merengue, tous les feux seraient actuellement en vert.

Verra-t-on plus clair à propos de l’avenir de Kylian Mbappé ce dimanche ? Alors que le joueur du PSG doit être sacré meilleur joueur de Ligue 1 lors des Trophées UNFP, cela pourrait être l’occasion pour lui de mettre les choses au point. Toutefois, selon les différents échos, il ne faudrait s’attendre à aucune déclaration définitive de Mbappé. Il n’empêche que la tendance serait claire sur ce feuilleton puisque du côté de Madrid, l’arrivée de l’international français semble aujourd’hui être déjà actée.

Plus aucun obstacle ?