Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il encore une chance avec Kylian Mbappé ?

Publié le 15 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Le Paris Saint-Germain est rentré dans le sprint final pour Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques semaines. Selon-vous, le Qatar réussira-t-il à convaincre le Français de prolonger son contrat ? C’est notre sondage du jour !

Que ce soit en France, en Espagne ou encore en Italie, on ne parle plus que de lui. Tout le monde veut savoir ce que fera Kylian Mbappé de son avenir et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il entretient le suspense jusqu’au bout. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’une prolongation est toujours possible et le PSG a mis toutes les chances de son côté pour y arriver ! Une offre pharaonique aurait en effet été proposée à Mbappé, qui pourrait gagner jusqu’à 60M€ par s’il décidait de rester plusieurs années au club. Parallèlement, des personnalités comme Emmanuel Macron et même Nicolas Sarkozy auraient pris position dans ce dossier délicat, espérant pouvoir garder Mbappé en France. Mais tout cela va-t-il suffire ?

Plus le temps passe, plus Mbappé se rapproche de Madrid

On pourrait bien connaitre l’issue de ce feuilleton dans les prochains jours. Certains assurent en effet que Kylian Mbappé pourrait l’annoncer dès ce dimanche lors des Trophées UNFP, d’autres que ça n’arrivera pas avant le 21 mai prochain et la fin officielle de la saison du Paris Saint-Germain. L’échec en Ligue des Champions pourrait jouer en faveur des Parisiens, avec Mbappé qui n’aimerait pas partir après avoir échoué en huitième de finale, mais le Real Madrid semble également avoir ses arguments. Là-bas, Kylian Mbappé sera la seule véritable star de l’effectif et ne devra partager l’affiche ni avec Karim Benzema ni avec Vinicius Jr. D’ailleurs les discussions autour des droits à l’image, qui semblait être le dernier espoir du PSG, seraient proches de déboucher sur un accord... ce qui pourrait sonner le glas des espoirs parisiens.



Alors, le Qatar a-t-il encore une chance avec Kylian Mbappé selon-vous ?