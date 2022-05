Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution déjà trouvée pour ce dossier sensible de Xavi ?

Publié le 15 mai 2022 à 20h00 par Pierrick Levallet

N'étant plus satisfait de sa situation au FC Barcelone, Neto aimerait quitter le club catalan cet été. Pour cela, le gardien de 32 ans disposerait d'une porte de sortie au Brésil. Mais le joueur aurait une autre priorité pour son avenir.

À l’approche du mercato estival, le FC Barcelone aurait plusieurs projets ambitieux, comme Sadio Mané, sur le marché des transferts pour se renforcer. Mais au vu de sa situation économique, le club catalan va devoir vendre certains de ses joueurs pour récupérer des fonds et mener à bien quelques dossiers. C’est dans cette optique que l’avenir de Neto entre en jeu. Doublure de Marc-André ter Stegen, le Brésilien ne serait plus satisfait de sa situation, puisqu’il voudrait retrouver un temps de jeu régulier. Le FC Barcelone pourrait donc le vendre cet été, d’autant plus que le portier de 32 ans disposerait d’une porte de sortie au Brésil. Mais pour Neto, la priorité se trouverait ailleurs.

Neto a une porte de sortie au Brésil mais...