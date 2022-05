Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Pochettino se livre sur son intégration au PSG !

Publié le 16 mai 2022 à 1h15 par La rédaction

Très bien intégré au PSG et joueur très utilisé au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, Danilo Pereira est revenu sur ses premiers pas à Paris.

Arrivé au PSG à l’été 2020, Danilo Pereira n’a pas mis longtemps à s’intégrer au sein du club de la capitale. Même s’il a été un peu décrié pour son style de jeu atypique, l’international portugais a vite fait l’unanimité de par son sens du collectif et son dévouement sur le terrain. A tel point que Danilo Pereira est devenu un joueur important au PSG. Au cours d’un entretien croisé avec un supporter sur la chaîne YouTube du club parisien, l’ancien joueur de Porto est revenu sur son intégration.

« Maintenant, je suis bien à Paris »