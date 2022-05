Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme confidence du clan Messi sur son arrivée !

Publié le 15 mai 2022 à 15h45 par Amadou Diawara

En difficulté au PSG depuis son arrivée, Lionel Messi ne serait pas trop marqué actuellement. A en croire son père, Jorge Messi, La Pulga est heureuse à Paris.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, La Pulga n'est pas parvenue à trouver un accord financier avec Joan Laporta pour prolonger. Ainsi, Lionel Messi a choisi de poursuivre sa carrière au PSG, aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé. Toutefois, ses débuts dans la capitale française ont été plus que difficiles. Lionel Messi n'arrivant pas à s'adapter à sa nouvelle vie à Paris et à évoluer à son plus haut niveau au Parc des Princes. Malgré tout, la star argentine ne serait pas du tout malheureuse au PSG.

«Lionel Messi est-il heureux à Paris ? Eh bien, oui»