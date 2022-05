Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Messi lâche une bombe après son départ du Barça !

Publié le 13 mai 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Cette semaine, Gerard Piqué a affiché ses regrets après le départ de Lionel Messi survenu l’été dernier. Mais dans l’entourage de l’Argentin, on n’apprécie guère la sortie du défenseur espagnol.

En raison de ses problèmes financiers, le FC Barcelone a dû se résoudre à ne pas prolonger Lionel Messi l’été dernier. Désormais au PSG, l’Argentin est encore regretté en Catalogne comme l’a souligné Gerard Piqué dans l’émission The Overlap . « Est-ce que je pleure intérieurement en pensant à son départ pour Paris ? Oui, pour nous et pour lui. Je pense que pour la carrière qu'il a eue à Barcelone, ça aurait été bien qu'il reste jusqu'au bout. Mais je peux comprendre ce qui s'est passé, le club souffre beaucoup économiquement à cause de l'ancienne présidence et de la façon dont ils ont géré le club », a notamment confié le défenseur du FC Barcelone. Une sortie qui n’a pas été du goût de tout le monde.

« Gerard Piqué, tu as dit au médiocre Joan Laporta que s'il voulait construire une équipe gagnante, il devait vendre Leo Messi »

Dans des propos publiés sur Instagram et relayés par le journaliste Gerard Romero, un ami de la famille Messi a dézingué Gerard Piqué après ses propos concernant la star du PSG : « Gerard Piqué, tu es tellement faux et sans vergogne, que non seulement tu n'as pas pleuré, mais tu as dit au médiocre Joan Laporta que s'il voulait construire une équipe gagnante, il devait vendre Leo Messi. Ce même Leo Messi qui t'a sauvé de Saragosse alors que personne ne voulait de toi parce que tu étais rancunier, envieux et un mauvais coéquipier. » En début d’année, El Pais révélait que Gerard Piqué avait effectivement incité Joan Laporta à ne pas renouveler le bail de Lionel Messi afin d’assainir les financiers du FC Barcelone. « Sans Leo, la question du fair-play financier est réglée », aurait indiqué le joueur au président blaugrana.

💥 OJO! La castaña que le pega un amigo de la familia Messi a Piqué en su instagram 💥 pic.twitter.com/2fEaPieIu1 — Gerard Romero (@gerardromero) May 13, 2022

« Messi s’est senti trompé par Piqué »