Mercato - Barcelone : Un départ à la retraite cet été ? La réponse de Gerard Piqué !

Publié le 13 mai 2022 à 7h30 par Thomas Bourseau

Bien que les plus belles années de sa carrière semblent derrière lui, Gerard Piqué (35 ans) n’a nullement l’intention de raccrocher à l’intersaison en prenant sa retraite et donc en quittant le FC Barcelone.

Du haut de ses 35 ans, Gerard Piqué se rapproche du crépuscule de sa carrière. En effet, le champion d’Europe et du Monde avec La Roja pourrait décider de raccrocher les crampons et d’entamer sa reconversion déjà toute tracée dans les affaires. Néanmoins, SPORT a révélé ces derniers temps qu’une telle éventualité ne serait pas d’actualité pour Piqué qui est sous contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2024. Lors d’une interview pour l’émission The Overlap avec Gary Neville, Gerard Piqué a affirmé qu’il sera présent dans l’effectif du FC Barcelone la saison prochaine.

« Si je vais jouer la saison prochaine ? Oui, je me sens très bien »