Mercato - Barcelone : Xavi donne son feu vert pour un départ !

Publié le 13 mai 2022 à 7h00 par La rédaction

Alors que Sergiño Dest ne rentre pas dans les plans du FC Barcelone pour la saison prochaine, Xavi ne s’opposerait pas à son départ, et le FC Séville pourrait être intéressé.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2020, Sergiño Dest pourrait faire ses valises dans les prochaines semaines. En effet, si le contrat de l’Américain court jusqu’en juin 2025, celui-ci ne semble plus entrer dans les plans de Xavi, et le Barça, qui a tenté de faire venir Noussair Mazraoui, souhaite enregistrer l’arrivée de César Azpilicueta. Une aventure en Catalogne qui semble proche de son terme pour le joueur de 21 ans, alors que le tacticien espagnol aurait même donné son accord pour qu’il soit vendu.

Dest ne sera pas conservé