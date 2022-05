Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta lance une opération colossale !

Publié le 12 mai 2022 à 10h30 par Axel Cornic

A la recherche de renforts pour le FC Barcelone de Xavi, Joan Laporta aurait ouvert les négociations avec Chelsea pour les opération concernant Marcos Alonso et César Azpilicueta.

L’été sera chaud pour le FC Barcelone, puisqu’il devrait y avoir énormément de mouvements. La presse catalane annonce des départs, mais Xavi semble surtout avoir réclamé des arrivées, avec un ou deux renforts par ligne au moins. Cela concerne notamment la défense, ou l’équipe semble manquer de véritable pilier, avec un Gerard Piqué et un Daniel Alves vieillissants et des jeunes pas vraiment rassurants. Ainsi, le Barça aurait décidé de se lancer à l’assaut de deux cadres espagnols de Chelsea avec César Azpilicueta et Marcos Alonso, qui aimeraient vraisemblablement retrouver leur pays natal.

Le Barça ouvre les négociations avec Chelsea