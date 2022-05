Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce fracassante sur l’avenir de cette piste du Barça !

Publié le 12 mai 2022 à 1h30 par Thomas Bourseau

Certes, Joan Laporta semblerait garder un oeil sur le dossier Lautaro Martinez. Cependant, le président du FC Barcelone n’aurait pas vraiment de marge de manœuvre pour le buteur de l’Inter à en croire l’administrateur délégué du club nerazzurri.

Comme ce fut le cas lors de l’ère Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, l’administration blaugrana présidée par Joan Laporta aurait pris la décision de surveiller l’évolution de la situation de Lautaro Martinez du côté de l’Inter bien que l’international argentin ait pris la décision de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 l’automne dernier. Désireux d’offrir un attaquant de renommée à Xavi Hernandez pour la saison prochaine, le président du FC Barcelone garderait un oeil sur Lautaro Martinez. Néanmoins, l’Inter ne semble pas prête à ouvrir la porte à un départ de son attaquant à l’intersaison.

« Nous voulons continuer avec eux »