Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez sort du silence pour son avenir !

Publié le 9 mai 2022 à 7h30 par Axel Cornic

De nouveau annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Lautaro Martinez semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Il y a quelques années, Lionel Messi le voulait à ses côtés pour prendre la succession de Luis Suarez. Finalement, l’Uruguayen est bien parti... mais Lautaro Martinez n’est jamais arrivé au FC Barcelone ! L’attaquant de 24 a continué son évolution à l’Inter et la saison dernière il a même remporté le Scudetto, sous les ordres d’Antonio Conte. Mais sa situation semble avoir changé. L’Inter aurait en effet besoin d’argent et la presse italienne assure que les dirigeants ne diraient pas non à un transfert de 60 ou 70M€, pour un joueur acheté 25M€ en juillet 2018. Ainsi, le Barça serait revenu aux nouvelles, alors que Joan Laporta souhaite offrir un gros renfort offensif à Xavi lors du mercato estival.

« Mon avenir ? Je ne pense qu’au terrain »