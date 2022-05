Foot - Mercato

Mercato : L’artillerie lourde est de sortie pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 9 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’un éventuel départ de Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d’encre, Sir Alex Ferguson, légende de Manchester United, serait monté au créneau en coulisse.

Décidément, le feuilleton Cristiano Ronaldo connaît son lot de rumeurs. Ces derniers temps, il a une nouvelle fois été question d’un départ du Portugais de Manchester United. Il faut dire que la non participation des Red Devils à la prochaine campagne de Ligue des champions aurait pu mettre un terme à la deuxième aventure du quintuple Ballon d’or à Old Trafford, Ronaldo ayant clairement fait savoir ces derniers mois qu’il visait le top 3 de Premier League et une place en C1. L’entraîneur intérimaire a dernièrement fait savoir que Cristiano Ronaldo ne devrait pas faire ses adieux aux supporters de United.

Ferguson aurait tâté le terrain pour l’avenir de Ronaldo !

Légende vivante de Manchester United, Sir Alex Ferguson aurait mis les pieds dans le plat. L’ancien coach de Cristiano Ronaldo de 2003 à 2009 aurait échangé à de multiples reprises avec le Portugais au fil de la saison pour évoquer divers sujets ainsi que la situation à Manchester United. Ferguson aurait la ferme intention de voir Cristiano Ronaldo arborer la tunique des Red Devils la saison prochaine.