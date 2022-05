Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cette énorme révélation sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 mai 2022 à 9h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United est plus incertain que jamais, Sir Alex Ferguson aurait conseillé la star portugaise.

Cristiano Ronaldo a vécu une saison frustrante. Auteur de 24 buts et 3 passes décisives en 38 matchs, le Portugais a été le joueur le plus déterminant de Manchester United. Toutefois, les résultats n’ont pas suivi. En effet, alors que les Red Devils ont été éliminés dès les 8èmes de finale de Ligue des Champions, ces derniers ne finiront pas dans le top 4 de Premier League, et devraient disputer la prochaine campagne de Ligue Europa. De quoi alors jeter un froid sur l'avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United, mais Sir Alex Ferguson est venu mettre son grain de sel.

Ferguson veut que Ronaldo reste