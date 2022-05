Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort du PSG sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 8 mai 2022 à 8h15 par Thibault Morlain

Pour le moment, rien n’est encore officiellement acté concernant l’avenir de Kylian Mbappé. D’ailleurs, du côté du PSG, on n’envisage pas de baisser les bras avant la fin.

Prolongera, ne prolongera pas ? Le mystère reste encore entier pour l’avenir de Kylian Mbappé. Pourtant, pour le PSG, la tendance pourrait être de plus en plus favorable. En effet, ces derniers jours, Le Parisien a lâché une véritable bombe assurant qu’il existait un accord de principe entre le clan Mbappé et le club de la capitale pour une prolongation. Une information toutefois rapidement démentie par Fayza Lamari, la mère de l’international français. « Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club) », avait-elle alors lâché.

« Le PSG se doit d'être optimiste »