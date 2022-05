Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris rendez-vous avec Kylian Mbappé !

Publié le 8 mai 2022 à 6h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’il a été question d’un accord, en principe, entre le clan Kylian Mbappé et le PSG cette semaine, le Real Madrid abattrait son joker la semaine prochaine.

Jeudi soir, Le Parisien révélait qu’un accord de principe avait été trouvé entre le clan Kylian Mbappé et le président Nasser Al-Khelaïfi pour une prolongation de contrat, son engagement actuel prenant fin le 30 juin prochain au PSG. Néanmoins, sa mère Fayza Lamari, qui gère la partie administrative de la carrière de Mbappé, a démenti une telle avancée sur son compte Twitter et à Marca . De quoi laisser toutes ses chances au Real Madrid de mener à bien cette opération. Et il se pourrait que la semaine prochaine soit synonyme de tournant.

Une entrevue au sommet entre Mbappé et le Real Madrid ?