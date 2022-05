Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable bombe se confirme pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 mai 2022 à 10h15 par Dan Marciano

Comme annoncé par le Parisien, Kylian Mbappé aurait donné son accord pour prolonger son contrat de deux saisons avec le PSG. Aucun accord n'aurait encore été trouvé, mais les positions se seraient rapprochées ces dernières heures.

Le Parisien a lâché une énorme bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé. Annoncé depuis plusieurs mois au Real Madrid, le joueur serait proche de poursuivre son aventure au PSG . Le 10Sport.com avait d'ailleurs annoncé que l'ailier ne fermait pas la porte à une prolongation de courte durée. Le clan Mbappé aurait donné son accord à Nasser Al-Khelaïfi pour signer un contrat de deux ans, mais aussi toucher un salaire annuel de 50M€ et une prime de fidélité de 100M€. Même si sa mère a démenti ces informations, l'international français serait effectivement proche de s'engager, une nouvelle fois, avec le PSG comme le confirme François David.

Mbappé se serait bien mis d'accord avec le PSG