Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce retentissante de Dani Alves sur son avenir !

Publié le 7 mai 2022 à 10h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Dani Alves ne veut en aucun cas faire ses valises pour rejoindre un autre club cet été. Et il l'a très bien fait savoir.

Rapatrié par Joan Laporta pour prendre les rênes du FC Barcelone, Xavi a décidé de faire revenir Dani Alves pour l'aider à redorer le blason catalan. Arrivé en cours de saison, l'international brésilien n'a signé qu'un contrat de quelques mois, plus précisément jusqu'au 30 juin. Toutefois, Dani Alves ne souhaite pas du tout quitter le Barça à la fin de la saison. Comblé à Barcelone, l'ancien du PSG veut s'inscrire une nouvelle fois sur la durée au Camp Nou, et ce, malgré ses 39 ans. D'ailleurs, lors d'un entretien accordé à Marca , Dani Alves a expliqué très clairement qu'il voulait voir la direction du Barça lui proposer une prolongation pour qu'il puisse rester au moins une saison de plus en Catalogne.

«J'aimerais continuer parce qu'ici je suis chez moi»