Mercato - Barcelone : Grande annonce pour l'avenir de Dani Alves ?

Publié le 4 mai 2022 à 9h00 par La rédaction

Revenu cette saison au FC Barcelone, Dani Alves saura prochainement s’il prolongera ou non pour une année supplémentaire avec le club blaugrana.

Au mois de novembre dernier, Dani Alves a fait son grand retour au FC Barcelone, à la surprise générale. Le latéral droit a joué 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison, et est (re)devenu un véritable cadre du vestiaire barcelonais, apportant toute son expérience aux nombreux jeunes de l’équipe. Alors qu’il arrive en fin de contrat au mois de juin prochain avec le Barça, l’international brésilien devrait rapidement en savoir plus sur son avenir.

Une saison de plus pour Alves ?