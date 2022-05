Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Busquets a pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 4 mai 2022 à 7h30 par Dan Marciano

Agé de 33 ans, Sergio Busquets aurait repoussé des propositions de MLS. Le milieu de terrain aurait pris la décision de rester à Barcelone la saison prochaine.

Formé à la Masia, Sergio Busquets est l'un des plus anciens du vestiaire, aux côtés de Jordi Alba et de Gérard Piqué. Malgré ses 33 ans, le champion du monde espagnol reste une référence à son poste et demeure l'un des cadres de Xavi cette saison. Mais lié au FC Barcelone jusqu'en 2023, Busquets pourrait ne pas terminer sa carrière en Catalogne. Selon certains médias, le milieu de terrain pourrait se rendre aux Etats-Unis à l'issue de son contrat.

Busquets a refusé des offres de MLS