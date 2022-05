Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse va tomber pour l'avenir de Kalidou Koulibaly !

Publié le 4 mai 2022 à 0h15 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer sur le plan défensif, le PSG penserait toujours à Kalidou Koulibaly. Et le club de la capitale devrait bientôt être fixé concernant l'avenir du Sénégalais puisqu'une réunion serait prévue entre le joueur et le Napoli.

Malgré l’arrivée de Sergio Ramos l’été dernier et les présences de Marquinhos et Presnel Kimpembe dans l’effectif de Mauricio Pochettino, la défense serait toujours l’un des chantiers du PSG pour le prochain mercato estival. Le club de la capitale aimerait voir de nouveaux renforts intégrer la charnière centrale du champion de France. Dans cette optique, Leonardo aurait plusieurs joueurs sur sa liste, dont Kalidou Koulibaly. Convoité depuis plusieurs mois par le PSG, le Sénégalais serait une bonne option sur le marché des transferts puisque son contrat avec Naples expire en juin 2023. Et le pensionnaire de Ligue 1 devrait être fixé très prochainement dans le dossier, alors que le club de Koulibaly ne compterait pas se laisser faire.

Une rencontre entre le Napoli et Koulibaly est prévue pour négocier sa prolongation