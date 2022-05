Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se complique le départ de cet indésirable d'Ancelotti !

Publié le 3 mai 2022 à 23h00 par La rédaction

Alors que Luka Jovic devrait quitter le Real Madrid cet été, Francfort aimerait le faire revenir, mais cela pourrait toutefois ne jamais se faire.

Luka Jovic vit une saison très compliquée au Real Madrid. Utilisé à seulement 17 reprises, le Serbe n’a connu que 2 titularisations, et ne s’est pas montré déterminant pour la Casa Blanca . En effet, durant ses apparitions, le joueur de 24 ans a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives, et ne semble plus en odeur de sainteté chez les Merengue . Alors qu’une porte de sortie devrait lui être trouvée cet été, le principal intéressé se serait proposé au Borussia Dortmund. En parallèle, Francfort souhaiterait le rapatrier, mais serait bloqué pour des raison financières.

Jovic ne retournera pas à Francfort