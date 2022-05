Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Simeone lance son opération pour Boubacar Kamara !

Publié le 3 mai 2022 à 22h10 par La rédaction

Désireux d’enregistrer l’arrivée libre de Boubacar Kamara, l’Atlético de Madrid devrait tout tenter lors du mercato estival.

La fin de l’idylle est proche entre l’Olympique de Marseille et Boubacar Kamara. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain ne prolongera pas son aventure dans la cité phocéenne, ce qui attire beaucoup de convoitises. En effet, le milieu de terrain susciterait notamment l’intérêt de Manchester United, de l’AS Rome ou encore du Bayern Munich. Toutefois, l’Atlético de Madrid serait également présent sur ce dossier, et Diego Simeone apprécierait particulièrement le joueur de 22 ans.

L’Atlético veut Boubacar Kamara