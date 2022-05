Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va demander une grande faveur à McCourt !

Publié le 3 mai 2022 à 14h10 par Arthur Montagne

Bien décidé à tenter de prolonger Jorge Sampaoli, Pablo Longoria va devoir convaincre Frank McCourt. Mais pour cela, le président de l'OM aurait déjà des arguments.

Alors que la saison touche à son but, Pablo Longoria aurait déjà tranché en faveur d'une prolongation de Jorge Sampaoli. Ce mardi, L'EQUIPE nous apprend en effet que le président de l'OM s'active pour étendre le bail de l'Argentin. Peu importe l'issue de la saison et une éventuelle qualification en Ligue des champions ou non, Pablo Longoria semble déjà avoir tranché en faveur de la prolongation de son entraîneur. Mais encore faut-il convaincre l'actionnaire de l'OM, Frank McCourt.

Longoria va tenter de convaincre McCourt pour Sampaoli