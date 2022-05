Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli affiche un souhait clair pour son avenir !

Publié le 3 mai 2022 à 10h10 par Arthur Montagne

Alors que Pablo Longoria aurait lancé les grandes manœuvres pour prolonger Jorge Sampaoli, le technicien argentin semble bien disposé à rester à l'OM.

En fin de contrat en juin 2023, Jorge Sampaoli semble faire l'unanimité à l'OM. Si certains de ses choix avec Steve Mandanda ou encore Arkadiusz Milik ont pu surprendre, le technicien argentin semble toutefois avoir le soutien de son vestiaire alors que le club marseillais s'apprête à vivre une fin de saison très excitante avec une demi-finale retour de Ligue Europa Conférence ainsi que la bataille pour la deuxième place en Ligue 1. Par conséquent, Pablo Longoria espère bien convaincre Jorge Sampaoli de prolonger son bail à l'OM.

Sampaoli est très chaud pour rester à l'OM